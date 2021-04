Spionaggio | slitta interrogatorio Biot davanti a pm**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) -l'a Roma di Walter, l'ufficiale della Marina arrestato per spionaggio. L'atto istruttorioai pm, previsto per domani nel carcere di Regina Coeli, è stato rinviato dopo la richiesta presentata ieri dal difensore di, l'avvocato Roberto De Vita. “Non affronteremo l'finché non avremo la possibilità di visionare i documenti posti sotto sequestro e quanto contenuto nella scheda digitale trovata in possesso del rappresentante dell'ambasciata russa" ha spiegato il difensore del capitano di fregata.