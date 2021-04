Sebastiano Somma | la biografia dell’attore napoletano

(Di martedì 13 aprile 2021)è uno degli attori più amati in Italia. Una carriera che è cominciata come attore di fotoromanzi e poi il successo con le fiction.è nato a Castellammare di Stabia il 21 luglio 1960. Muove i primi passi verso la recitazione durante gli studi liceali a Napoli, quando, sedicenne e già innamorato della recitazione, oltre alla scuola frequenta i palcoscenici di alcuni piccoli teatri, interpretando alcuni classici della commedia napoletana come “Miseria e nobiltà” e “Napoli milionaria!”. Il suo aspetto garbato e la bella presenza gli consentono di ottenere i primi compensi come attore e modello per fotoromanzi, il cui successo lo avvicina al grande pubblico e ne decreta presto il passaggio al mondo del cinema. Gli esordi A 22 anni si trasferisce a Roma, dove prende parte a ...

Advertising

tg2rai : #Tg2Italia: 'Il verde pubblico, gli alberi in città' Ospiti: Anna Chiesura, (ISPRA), Alberto Colazilli, pres. (CONA… -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastiano Somma

Ck12 Giornale

Le luci, dalle alture di San, Massa di, Pollena alle scoscese di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, seminano una scia di luminarie, non ancora una vera Manhattan, ma ci arriverà!, ...in Stefanaconi (VV) rione Santa Maria snc; 39) LO TORTO, n. Nicotera il 26.021970, ivi ... Massa di(NA) il 04.11.1988, res. in San Giorgio a Cremano (NA), via Alveo Farina nr. 25; 67) ...Le luci, dalle alture di San Sebastiano, Massa di Somma, Pollena alle scoscese di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, seminano una scia di luminarie, non ancora una vera Manhattan, ma ci arriverà!, ...Sant'Anastasia. Una giornata triste per la comunità anastasiana, oggi ricorre l'anniversario della terribile tragedia della Flobert, l'11 ...