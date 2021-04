Sabina Guzzanti | chi è | età | carriera | figli | chi è il compagno | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sta per andare in onda un nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti del programma condotto da Serena Bortone ci sarà anche. Conosciamola insieme.: chi è, età,nasce a Roma il 25 luglio 1963. E’ conosciuta per essere un’imitatrice, comica, cabarettista, attrice, autrice televisiva, conduttrice televisiva e regista italiana.a dell’ex parlamentare Paolo, dopo aver conseguito la maturità classica si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica, nel 1985. La suadecolla nel 1987 con il programma Proffimamente non stop di Enzo Trapani, in onda su Rai 1....