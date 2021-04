React, piano da 13 miliardi: al Mezzogiorno va il 64% (Di martedì 13 aprile 2021) Prende forma il primo tassello del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e porta la firma della ministra per il Sud Mara Carfagna. L?Italia ieri ha consegnato a Bruxelles il programma... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 aprile 2021) Prende forma il primo tassello delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e porta la firma della ministra per il Sud Mara Carfagna. L?Italia ieri ha consegnato a Bruxelles il programma...

Ultime Notizie dalla rete : React piano Ue, Carfagna invia a Bruxelles programmazione italiana fondi React ...Territoriale Mara Carfagna ha firmato e inviato a Bruxelles la programmazione italiana del React - ...5 miliardi su 47,5, ed è tra i primi Paesi ad aver comunicato alla Commissione europea il suo piano ...

Il PNRR 2021 e il tentativo di rivoluzione copernicana ... di cui: 196,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (127,6 miliardi) e 13,0 miliardi di React - EU (politiche di coesione e sviluppo del Piano Sud 2030). Le aree di intervento ...

React, piano da 13 miliardi: al Mezzogiorno va il 64% ilmattino.it React, piano da 13 miliardi: al Mezzogiorno va il 64% Prende forma il primo tassello del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e porta la firma della ministra per il Sud Mara Carfagna. L’Italia ieri ha consegnato a Bruxelles il ...

Carfagna invia a Bruxelles programmazione Italia fondi React BRUXELLES - La ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna ha firmato e inviato a Bruxelles la programmazione italiana del React-Eu, che assegna risorse supplementari alla politica di ...

