Morgan e Asia Argento tornano insieme? La conferma su Clubhouse (Di lunedì 12 aprile 2021) Morgan e Asia Argento, una coppia che ritorna? Ebbene, sembra che tra i due ex ci sia una sorta di legame: non sono più in guerra, si sostengono a vicenda e soprattutto hanno espresso l’intenzione, un giorno, chissà, di stare insieme. Per mostrarsi ai fan, hanno sfruttato la popolarità di uno dei Social Network del momento: Clubhouse. Sono stati quasi un’ora ieri sera a chiacchierare del più e del meno, sul loro passato e in particolare sul rapporto ritrovato. Per anni, i due hanno infatti avuto modo di sperimentare nuovi amori, ma soprattutto ci sono state tante lotte. Sembrava che fossero perduti e distanti, come se non ci potesse più essere un punto di incontro. Per l’occasione, Morgan e Asia hanno aperto una room su Clubhouse: “The Royal Couple“, ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021), una coppia che ritorna? Ebbene, sembra che tra i due ex ci sia una sorta di legame: non sono più in guerra, si sostengono a vicenda e soprattutto hanno espresso l’intenzione, un giorno, chissà, di stare. Per mostrarsi ai fan, hanno sfruttato la popolarità di uno dei Social Network del momento:. Sono stati quasi un’ora ieri sera a chiacchierare del più e del meno, sul loro passato e in particolare sul rapporto ritrovato. Per anni, i due hanno infatti avuto modo di sperimentare nuovi amori, ma soprattutto ci sono state tante lotte. Sembrava che fossero perduti e distanti, come se non ci potesse più essere un punto di incontro. Per l’occasione,hanno aperto una room su: “The Royal Couple“, ...

Advertising

Gazzettadmilano : Morgan e Asia Argento senza freni su Clubhouse: «Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme» - chrtdd : Morgan che canta la room con Asia mi fa volare altissimo! #clubshowitalia - bragherissima : no scusate ma io voglio sentire morgan e asia argento adios - Mareducata : @tommaso_zorzi tu non sai quanto amore significhi il fatto che sapendo di una room con Morgan e Asia io resti in quella con te. ?? - tantovale_ : watch me mollare questa room per andare ad ascoltare le follie di Morgan e Asia Argento -