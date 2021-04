Microsoft Surface Neo | un prototipo senza display si mostra in videoHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) UndiNeo siin video per la prima volta. Mancano gli schermi, quindi è piuttosto ovvio che non funziona, ma ci permette di dare un’occhiata al layout dei componenti interni. In effetti ricorda molto ildelDuo, che però in quel caso era stato fornito dastessa ad alcuni YouTuber. Nel video è possibile vedere come il dispositivo, almeno in questa fase prototipale, fosse davvero una versione ingrandita diDuo: spessore estremamente ridotto, niente fotocamere esterne e batterie in entrambe le sezioni (in quella sprovvista di scheda madre e altri componenti sembrano essercene addirittura due). Il video dura poco più di un minuto, e la qualità non è eccelsa. Il dispositivo è coperto ...

Un prototipo di Microsoft Surface Neo si mostra in video per la prima volta. Mancano gli schermi, quindi è piuttosto ovvio che non funziona, ma ci permette di dare un'occhiata al layout dei componenti interni. Pubblicata su YouTube una clip che mostra il prototipo del dispositivo Microsoft Surface Neo senza display: come il Surface Duo, ma più grande. Annunciato nell'ottobre 2019 come primo dispositivo dual ...