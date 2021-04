Messina | aggredisce controllore con un pugno al volto | arrestato 55enne

(Di lunedì 12 aprile 2021), ilsabato pomeriggio ha aggredito con unalla verificatrice in servizio sullo Shuttle ATM che gli chiedeva di verificare il titolo di viaggio Aveva minacciato con un coltello ildel tram su cui viaggiava ed era stato identificato e denunciato per i reati di minaccia e porto d’arma o oggetti atti ad offendere ad inizio aprile. Sabato pomeriggio ha aggredito con unalla verificatrice in servizio sullo Shuttle ATM che gli chiedeva di verificare il titolo di viaggio. Dopo averla colpita, l’uomo, originario dello Sri Lanka, 55 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia a suo carico, l’ha ulteriormente minacciata con un coltello e, azionando il maniglione apri-porta del bus, ha tentato la fuga. I poliziotti ...

Brindisi gioca un attacco con spaziature perfette, bucando un Olimpia con maglie difensive lente, molli e fuori sync ,in avvio di quarto periodo e il +13 (63 - 50) è servito.pone ...... dopo un primo episodio di violenza per il quale si è reso necessario il prolungamento del turno di servizio, un altro e ancor più grave episodio si è registrato nell'ospedale Papardo di, ...