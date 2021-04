' Messi resta al Barcellona e vuole il ritorno di Neymar dal Psg'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messi resta

Corriere dello Sport.it

"Si riforma il binomio- Neymar a Barcellona?"e Neymar hanno giocato insieme per 4 stagioni in blaugrana vincendo 9 titoli, compresa una Champions League nel 2015. Poi, due anni dopo, la ...... e anche a quelli che hanno votato diversamente? Se sotto accusa vannotutti i deputati ... "nulla è stato omesso formalmente per non ricevere il contributo già stanziato " nonquindi che ...Leo Messi non ci è mai riuscito ... e i goal (nel 2013/14 sono addirittura 26 in campionato, ma il più importante resta quello di Istanbul contro i tedeschi). A un certo punto si propone per diventare ...Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L'Equipe di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leo Messi in persona "preme quasi ogni giorno" sul suo ex ...