Inter | tutti pazzi per Joao Mario | per il portoghese si annuncia un duello tutto sivigliano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nell’ultimo anno e mezzo Joãosta vivendo una vera e propria rinascita, dopo le tante difficoltà riscontrate durante la sua esperienza milanese con la maglia dell’. In prestito allo Sporting Lisbona, ilsta pian piano tornando ai livelli di Euro 2016, quando con il Portogallo si laureò campione d’Europa. Un rientro all’per cercare rivalsa agli ordini di mister Antonio Conte sembra utopia, tuttavia le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi di altri club europei. Secondo il quotidiano andaluso Estadio Deportivo, per il classe 93? si prospetta un derbytra Betis e Siviglia. Sullo sfondo continua a monitorare la situazione lo stesso Sporting Lisbona. Quale sarà la prossima destinazione di João? Della folta schiera di ...

Eppure nell'tritatutto di Conte spesso si sottovaluta il lavoro massacrante degli esterni. Ed ... Vero checome concetto generale sono chiamati a difendere e ad attaccare. Vero anche che ...MILANO. Comcast Technology Solutions chiede scusa per il guasto tecnologico che ieri ha impedito ai telespettatori italiani di vedere- Cagliari e Verona - Lazio su Dazn. 'Ci scusiamo congli utenti che sono stati coinvolti', spiega una fonte dell'azienda del gruppo Comcast, che dal 2018 controlla Sky, in questo momento ...Retroscena di mercato svelato da Andrea Starmaccioni. L'ex allenatore dell'Inter avrebbe voluto Marco Verratti in nerazzurro quando giocava al Pescara con Lorenzo Insigne.Dopo Dazn, anche la società Comcast si scusa con gli abbonati per quanto successo ieri nella trasmissione di Inter-Cagliari ...