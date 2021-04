Igor ' il Russo' | furia in carcere | si costruisce un' armatura fai da te e manda in ospedale 5 agenti

Advertising

fattoquotidiano : Igor “il russo” picchia e manda all’ospedale cinque agenti del carcere: li ha colpiti con le piastrelle del bagno d… - repubblica : Igor il Russo manda all'ospedale cinque secondini - LegaSalvini : ?? IRRECUPERABILE! CORRIERE DELLA SERA: «IGOR IL RUSSO AGGREDISCE 5 AGENTI IN CARCERE: 'SI ERA COSTRUITO UN'ARMATUR… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Spagna, aggressione in carcere: Igor il russo manda in ospedale 5 persone #igorilrusso - Giuliodallez : @dimetiltriptamm da “l’impero colpisce ancora” a “igor il russo colpisce ancora” è un attimo -

Ultime Notizie dalla rete : Igor Russo

Norbert Feher, 40 anni, ha attaccato cinque operatori carcerari che sono stati trasferiti all'ospedale con lesioni di vario grado. Nessuno è grave. Pare che stesse già minacciando da diversi giorni di ...Un'altra follia firmata 'il', il pluriomicida che, nel 2017, uccise un allevatore e due guardie civili a Tuerel, in Andorra. Stando a quanto riferisce la testa giornalistica spagnola ...Già condannato per due omicidi in Italia, deve affrontare un provesso per un triplice delitto in Spagna: non voleva essere trasferito ...IL CASO ROMA Igor il russo è sempre in guerra. Nonostante i tre anni passati in un carcere, dopo essere stato inseguito nelle campagne italiane, tra l'Emilia Romagna e il Veneto, e in ...