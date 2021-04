Gagarin | l’uomo che aprì le porte dello Spazio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) 12 aprile 2021. Si celebrano due anniversari: 60 anni fa il primo uomo a orbitare intorno alla Terra, 40 anni fa la missione del primo veicolo spaziale riutilizzabile. 12 aprile 1961. Sono le 9:07 del mattino a Baikonur, Kazakhstan, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nelle prime luci dell’alba c’è grande animazione intorno al razzo Vostok-K 8K72K. In cima ad esso 4750 chili di capsula spaziale denominata Vostok I dal carico utile limitato. Non più di 72 kg per un metro e settanta di altezza. Perché, prima assoluta, viene inviato nello, o meglio lanciato, perché non può fare nulla per controllare il volo, un essere umano. Il fatto è che non si sapeva se in assenza di peso l’occupante potesse essere in grado di pilotare. Forse per tacitare pesanti senso di colpa, qualcuno decise di mettere in una busta chiusa il codice di sblocco e di darla al ...