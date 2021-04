Fukushima, l'acqua contaminata sarà sversata nell'oceano Pacifico (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governo giapponese è in procinto di prendere una decisione finale sul destino dell'acqua contaminata di Fukushima. Lo ha detto il premier Yoshihide Suga la settimana scorsa in conferenza stampa. Da tempo è noto che le cisterne di stoccaggio sono quasi tutte piene e la compagnia che opera l'impianto, la Tepco, non ha quasi più spazio per immagazzinare l'acqua che viene utilizzata nei condotti di raffreddamento dei reattori della centrali nucleare investita dallo tsunami dell'11 marzo 2011. L'acqua è stata utilizzata anche sulle barre di combustibile. Già nel 2019 l'allora ministro per l'Ambiente di Tokyo aveva preannunciato che lo sversamento nell'oceano dell'acqua contaminata era «l'unica opzione» stante il progressivo riempimento ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governo giapponese è in procinto di prendere una decisione finale sul destino dell'di. Lo ha detto il premier Yoshihide Suga la settimana scorsa in conferenza stampa. Da tempo è noto che le cisterne di stoccaggio sono quasi tutte piene e la compagnia che opera l'impianto, la Tepco, non ha quasi più spazio per immagazzinare l'che viene utilizzata nei condotti di raffreddamento dei reattori della centrali nucleare investita dallo tsunami dell'11 marzo 2011. L'è stata utilizzata anche sulle barre di combustibile. Già nel 2019 l'allora ministro per l'Ambiente di Tokyo aveva preannunciato che lo sversamentodell'era «l'unica opzione» stante il progressivo riempimento ...

Advertising

greenMe_it : Il Giappone è pronto a rilasciare in mare l’acqua radioattiva: il 13 aprile è atteso il piano operativo del Governo… - MediasetTgcom24 : Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima - HuffPostItalia : L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare - dese73842901 : @carlosibilia @_Carabinieri_ - IsabellaDaragon : RT @AntoFerrari1970: i cinesi hanno diffuso il #covid...i giapponesi inquinano i mari con le loro schifezze nucleari...e Noi Occidentali a… -