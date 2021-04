Europei di calcio | Roma rischia di perdere le sue partite La Turchia tenta lo sgambetto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora sette giorni. Il destino italiano deglidiè appeso a un filo. Sottilissimo. Entro lunedì prossimo, infatti, come da richiesta della Uefa, il nostro Governo dovrà dare il placet ...

Se è vero che nelvincere è l'unica cosa che conta purtroppo nei matchnon basta, in Europa c'è un gioco più aperto, più offensivo, più rischioso, si va ad altri ritmi, basta vedere il ...Ancora sette giorni. Il destino italiano deglidiè appeso a un filo. Sottilissimo. Entro lunedì prossimo, infatti, come da richiesta della Uefa, il nostro Governo dovrà dare il placet definitivo sulla presenza di pubblico allo ...Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sui prossimi Europei di calcio. Queste le sue parole. RIAPERTURA STADI - "Dal 20-22 aprile potremo iniziare a guardare al futuro in modo ...Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Bisogna arrivare a una decisione di buon senso, all'aperto studi hanno dimostrato che ci si contagia molto meno. Il paese deve riprendersi economicamente e psicologicame ...