Covid, notizie. A Roma ristoratori in corteo, lancio petardi e oggetti contro agenti. LIVE (Di lunedì 12 aprile 2021) Tensione per la manifestazione IoApro, vietata dalla Questura: i manifestanti chiedono di arrivare in piazza Montecitorio. Da oggi 8 studenti su 10 in classe, quasi un milione in più della scorsa settimana. Speranza: "Andiamo verso un'estate con molte più libertà, ma non sarà un liberi tutti". In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Tensione per la manifestazione IoApro, vietata dalla Questura: i manifestanti chiedono di arrivare in piazza Montecitorio. Da oggi 8 studenti su 10 in classe, quasi un milione in più della scorsa settimana. Speranza: "Andiamo verso un'estate con molte più libertà, ma non sarà un liberi tutti". In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare. Attesa per il bollettino

