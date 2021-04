Covid: Balneari, 'domani in piazza per chiedere al governo data certa apertura stagione estiva' (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo la necessità non solo che il governo ci indichi la data di apertura della stagione balneare, ma soprattutto chiarisca al più presto gli ostacoli in materia di contenzioso amministrativo al fine di assicurare la continuità di lavoro alle 30.000 imprese del settore. La problematica principale del nostro settore, infatti, è costituita dalle difficoltà burocratiche nell'applicazione delle diverse leggi che lo Stato italiano ha emanato per assicurare la continuità di lavoro delle aziende minacciate da un'errata applicazione della direttiva Bolkestein. Per questo, anche il Sib parteciperà domani all'assemblea straordinaria indetta dalla Fipe Confcommercio per chiedere al governo una data certa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo la necessità non solo che ilci indichi ladidellabalneare, ma soprattutto chiarisca al più presto gli ostacoli in materia di contenzioso amministrativo al fine di assicurare la continuità di lavoro alle 30.000 imprese del settore. La problematica principale del nostro settore, infatti, è costituita dalle difficoltà burocratiche nell'applicazione delle diverse leggi che lo Stato italiano ha emanato per assicurare la continuità di lavoro delle aziende minacciate da un'errata applicazione della direttiva Bolkestein. Per questo, anche il Sib parteciperàall'assemblea straordinaria indetta dalla Fipe Confcommercio peraluna...

