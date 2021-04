Can Yaman e Diletta Leotta: il matrimonio è stato rimandato (Di lunedì 12 aprile 2021) Gossip Niente fiori d’arancio per l’attore turco e la conduttrice di DAZN Pubblicato su 12 Aprile 2021 Can Yaman e Diletta Leotta non si sposano più. Nei giorni scorsi la star di Daydreamer ha chiesto la mano della conduttrice siciliana. Una proposta di matrimonio che ha molto stupito Diletta, che ha preferito prendere del tempo prima di dare una risposta definitiva. Il motivo? L’amore per Yaman non si discute ma la relazione è sbocciata da poco, forse troppo, per pensare alle nozze. Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta, durante la trasmissione Ogni Mattina su TV8 condotta da Adriana Volpa, ha rivelato che Diletta Leotta ha convinto Can Yaman a frenare sul ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Gossip Niente fiori d’arancio per l’attore turco e la conduttrice di DAZN Pubblicato su 12 Aprile 2021 Cannon si sposano più. Nei giorni scorsi la star di Daydreamer ha chiesto la mano della conduttrice siciliana. Una proposta diche ha molto stupito, che ha preferito prendere del tempo prima di dare una risposta definitiva. Il motivo? L’amore pernon si discute ma la relazione è sbocciata da poco, forse troppo, per pensare alle nozze. Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta, durante la trasmissione Ogni Mattina su TV8 condotta da Adriana Volpa, ha rivelato cheha convinto Cana frenare sul ...

