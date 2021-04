Cagliari | Vicario | «Onorato di aver debuttato in Serie A con questa gloriosa maglia»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Intervenuto sul proprio account Instagram, Guglielmo, portiere delall’esordio ieri contro l’Inter, ha parlato dell’emozione provata Intervenuto sul proprio account Instagram, Guglielmo, portiere delall’esordio ieri contro l’Inter, ha parlato dell’emozione provata: «Una grande emozione personale, una giornata che mi rimarrà sempre impressa dentro. Sono orgoglioso diin massimacon. Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia e gli amici veri permi sempre supportato. Peccato per il risultato ma lo spirito è quello giusto per affrontare alla morte le prossime 8 partite». Visualizza questo post su ...

Advertising

Dalla_SerieA : Pagelle Inter-Cagliari: Darmian 7,5, Zappa 5,5 - - Cagliari_1920 : Vicario, buonissima la prima: il futuro della porta del Cagliari è lui - Cagliari_1920 : Semplici: «Complimenti a Vicario e Carboni, belle prestazioni» - Cagliari_1920 : Conte: «Complimenti a Vicario, ha dimostrato grande sicurezza» - Cagliari_1920 : Pagelle Inter Cagliari: Vicario fenomenale, Nandez poco brillante – VOTI -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Vicario

... Cragno (ben sostituito daa San Siro), Nainggolan, Rugani, Nandez e Joao Pedro, solo per ... Volata salvezza: Parma,e Torino rischiano grosso Voto 0... Alle polemiche su Ronaldo e alle ...Come sempre dal gol subito ecco la scintilla, con ilche ci prova senza però mai rendersi ...da una parte il pacchetto arretrato ha retto alla grande (e qui faccio i complimenti aper ...Cagliari sempre più vicino alla serie B: quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Semplici. E la vittoria del Torino (che ha anche una partita in meno) ha allungato la distanza dei rossoblù dall ...Come di consueto andiamo ad analizzare tutti i voti dei vari quotidiani, della nostra redazione e di voi lettori, con le relative medie Ennesima sconfitta per il Cagliari, che ieri è stato battuto di ...