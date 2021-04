Brenda Song sì | London Tipton e Macaulay Culkin sì | Kevin di Mamma Ho Perso L’Aereo hanno avuto un figlio

(Di lunedì 12 aprile 2021) Avete mai visto a NataleHo? E Zack e Cody al Grand Hotel su Disney Channel? Nel caso in cui la risposta fosse positiva, non potete non sapere che, protagonista del film natalizio, e, attrice nella serie firmata Disney, sono appena diventati genitori. La coppia infatti ha dato alla luce un bambino che si chiama Dakota. Su Twitter è finito subito in tendenza il nome “”, ovvero il nome delnaggio cheinterpretava molti anni fa. Molti utenti infatti sono rimasti sorpresi dall’annuncio, poiché non tutti erano a conoscenza del fatto che i due stessero insieme. ...

News La star di Mamma ho perso l'aereo ha messo su famiglia con l'attrice della Disney Pubblicato su 12 Aprile 2021 Fiocco azzurro per Macaulay Culkin e la compagna e collega. La coppia è diventata a tutti gli effetti una famiglia. Lo scorso 5 aprile è nato il piccolo Dakota. Come fa sapere Esquire, il neonato è venuto al mondo a Los Angeles, intorno alle 13.30.Macaulay Culkin papà : l'attore, diventato famoso a 10 anni per il film Mamma ho perso l'aereo , e la sua compagnahanno dato il benvenuto in famiglia alla loro prima figlia. DakotaCulkin, questo il nome scelto in onore della sorella defunta di Macaulay, è nata il 5 aprile a Los Angeles . La ...McMacaulay Culkin è diventato papà: l’attore e la compagna Brenda Song hanno avuto un maschietto, che hanno chiamato Dakota. Il piccolo è nato il 5 aprile ma la notizia è venuta fuori solo oggi.Macaulay Culkin papà: l’attore, diventato famoso a 10 anni per il film Mamma ho perso l’aereo, e la sua compagna Brenda Song hanno dato il benvenuto in famiglia alla loro prima figlia. Dakota Song ...