Blackout Dazn, la rabbia della Lega Serie A: «Auspichiamo che il problema non si ripeta» (Di lunedì 12 aprile 2021) Emergono dettagli sul contenuto della lettera inoltrata dalla Lega Serie A a Dazn dopo i problemi di streaming riscontrati ieri. A riportarli è Repubblica pubblicando la nota per intero. PROBLEMI – «Auspichiamo che il problema tecnico odierno (che, tra l'altro, non risulta essere stato risolto con tempistiche adeguate) non si ripeta e – al fine di tutelare il prodotto della Serie A e i suoi tifosi – riteniamo improcrastinabile ricevere da voi rassicurazioni e garanzie circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che ...

