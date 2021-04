Bayern Monaco | Kimmich | “Siamo più forti del Psg | passeremo noi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si avvicina il momento di-Psg. Dopo la vittoria per 3-2 dei parigini nel match di andata in Germania, Joshuasuona la carica e si dice ottimista sulle possibilità dei bavaresi: “Sono convinto che ce la faremo. Perché? Perchéla squadra più forte e lo si è visto anche nel match d’andata. Purtroppo solo il risultato finale non è stato adeguato. Ma sono assolutamente convinto che potremo ribaltare le sorti nella gara di domani. Molto dipenderà dalla mentalità che metteremo in campo ma anche dall’efficacia che avremo nel proporre il nostro gioco. La scorsa settimana abbiamo proposto la giusta mentalità, ma nonstati sufficientemente efficienti. Domani dovremo proporre entrambe queste qualità”. SportFace.