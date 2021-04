Agenzia delle Entrate: “Attenzione alle false mail”. Ecco come riconoscerle (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato ufficiale per mettere in guardia i contribuenti sulle pericolose false mail in circolazione. Credit: PixabayNegli ultimi giorni sono iniziate a circolare delle mail che sembrerebbero essere inviate apparentemente dall’Agenzia delle Entrate, ma che sono in realtà delle false comunicazioni. A segnalare la truffa è stato lo stesso ente fiscale della pubblica amministrazione attraverso una nota ufficiale. come spiegato dall’Agenzia, nella falsa mail si parla di incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva inviata dal contribuente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ha diramato un comunicato ufficiale per mettere in guardia i contribuenti sulle pericolosein circolazione. Credit: PixabayNegli ultimi giorni sono iniziate a circolareche sembrerebbero essere inviate apparentemente dall’, ma che sono in realtàcomunicazioni. A segnalare la truffa è stato lo stesso ente fiscale della pubblica amministrazione attraverso una nota ufficiale.spiegato dall’, nella falsasi parla di incoerenze emerse durante la comunicazioneliquidazioni periodiche Iva inviata dal contribuente ...

