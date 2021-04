Xiaomi Mi MIX 4 avrà una fotocamera sotto il display e altre innovazioni

Advertising

HDblog : Xiaomi Mi MIX 4 con fotocamera sotto al display: nuove conferme - cellicom : La rivoluzione di Xiaomi Mi MIX 4 sarà la fotocamera sotto il display (foto) - infoitscienza : La rivoluzione di Xiaomi Mi MIX 4 sarà la fotocamera sotto il display (foto) - miui_ita : Aggiornamento alla MIUI 12.5 confermato per la serie Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2S e Mi MIX 3 - chollosdiario : CHcase Xiaomi Mix 2S Funda, Anillo Soporte Funda 360 Grados Giratorio Ring Grip con Gel TPU Case Carcasa Funda para… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi MIX

Nelle ultime ore il noto leaker Ice Universe ha riferito nuovi dettagli sul nuovo dispositivo della serie Mi. Lo smartphone sarà il primo dia usare la tecnologia Under Panel Camera , una ...E Mi4 ?non si è dimenticata e nemmeno ha cancellato il progetto. Infatti, secondo il leaker Ice Universe, arriverà nel secondo semestre del 2021 e porterà con se tanta tecnologia, ...Il 2021 pare essere per Xiaomi l'anno del rilancio della serie Mi MIX: abbiamo potuto infatti apprezzare il pieghevole Mi MIX Fold, presentato a fine marzo, ed ora siamo in attesa del debutto di Mi ...Insomma, come il primo modello della serie si tornerà ad innovare e non solo aggiornare i propri smartphone Sempre Ice Universe ha riportato di avere anche alcune informazioni circa il display di Mi M ...