Serie B 2020 2021 | la Reggina si avvicina ai playoff | battuto il Vicenza 3-0

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Laconquista una vittoria importantissima contro ilnella sfida valida per la 33esima giornata della. Allo stadio Oreste Granillo i calabresi si impongono per 3-0 contro il, e sino ai, ora lontani di solo un punto. Autorete di Valentini dopo tre minuti dal fischio d’inizio, al 7? Edera firma il raddoppio e Denis chiude il match al 56?. Al 74? Giacomelli fallisce un calcio di rigore. Avvio subito in salita per i ragazzi di Di Carlo; lapassa in vantaggio dopo soli tre minuti grazie ad una autogol di Nahuel Valentini, sfortunato a deviare in rete un calcio d’angolo degli avversari. Ed è subito raddoppio al minuto 7 con Simone Edera che, pescato da Di Chiara in area di ...