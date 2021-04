Samp-Napoli | Gattuso pronto al turnover Osimehn e Politano titolari

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, turnover contro la Samp: Osimhen torna al centro dell’attacco - anteprima24 : ** Samp-#Napoli, l'esito dei tamponi della squadra azzurra ** - tuttonapoli : Samp-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Mertens, in porta torna Ospina - SiamoPartenopei : Samp-Napoli, le formazioni di Gazzetta: cinque novità dal primo minuto per Gattuso [GRAFICO] -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Napoli

Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Empoli, pres. Corsi: "Dionisi -? Non sto valutando alternative, ...che, dalla sua, dovrà rialzare la testa: partenopei in campo a Marassi con la. In contemporanea, la Lazio non vuole mollare la speranza Champions ma deve fare punti sull'ostico campo dell'...Buone notizie sul fronte tamponi per il Napoli. Dall’ulteriore controllo prima della gara contro la Sampdoria, i tamponi delle 24 eseguiti sul gruppo squadra sono di nuovo tutti negativi. Di seguito ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Questo pomeriggio alle ore 15 scenderanno in campo Samp e Napoli. Uno scontro importante per gli azzurri per rialzarsi dopo la sconfitta con i bianco ...