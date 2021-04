Risultati calcio live | Domenica 11 aprile 2021 - Calciomagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) In campo nei principali campionati europei, in Italia si parte con il lunch match Inter - Cagliari. In Copa de la Liga Profesionale successo casalingo per il Racing Club, nel Campeonato Carioca ...

Non è il caso di caricarla in maniera eccessiva, ma è innegabile che la sfida di stasera per il Benevento metta in palio una sostanziosa fetta di salvezza. Idelle ultime tre (e non solo) sono stati tutti favorevoli. La tavola è apparecchiata: battere il Sassuolo significherebbe volare a +11 sul Cagliari terzultimo a 8 turni dal gong, mantenere 6 ...Dopo 8 minuti Mogos non è arrivato sulla sponda di Obi che era ben intervenuto suld'angolo ... di Claudio Franceschini)Serie B, classifica/ Diretta gol: Venezia a valanga, è quarto! ...La partita Chelsea - Porto del 13 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di Champions League ...Scelto principalmente da Andrea Agnelli, l’ex centrocampista ha incassato anche di recente la fiducia di dirigenza e Presidente, ma la situazione potrebbe mutare in caso di nuovo crollo di risultati .