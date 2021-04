Moto3, i piloti italiani sono in via d’estinzione? (Di domenica 11 aprile 2021) Ci avete fatto caso? Quest’anno, in Moto3, i piloti italiani sono solo sei. Solo un paio di anni fa, il tricolore era rappresentato anche da 11 piloti in una sola stagione: quasi mezzo schieramento era composto dai nostri. Ora che i talenti migliori sono passati in Moto2, MotoGP o tra le derivate di serie, di quella scuola così prolifica non è rimasto niente. E quel che peggio, nessuno tra federazione, scuderie, media e addetti ai lavori lo percepisce nemmeno come un problema. La domanda non è tanto che la scuola nostrana è in crisi, perché è evidente, quanto che nessuno la vede questa crisi. Siamo di fronte ad una nave che imbarca acqua, ma tutti si girano dall’altra parte pur di non vederla. Un disastro annunciato, e per nulla evitato. Moto3 2021: la carica degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Ci avete fatto caso? Quest’anno, in, isolo sei. Solo un paio di anni fa, il tricolore era rappresentato anche da 11in una sola stagione: quasi mezzo schieramento era composto dai nostri. Ora che i talenti miglioripassati in Moto2, MotoGP o tra le derivate di serie, di quella scuola così prolifica non è rimasto niente. E quel che peggio, nessuno tra federazione, scuderie, media e addetti ai lavori lo percepisce nemmeno come un problema. La domanda non è tanto che la scuola nostrana è in crisi, perché è evidente, quanto che nessuno la vede questa crisi. Siamo di fronte ad una nave che imbarca acqua, ma tutti si girano dall’altra parte pur di non vederla. Un disastro annunciato, e per nulla evitato.2021: la carica degli ...

Advertising

gisellebardot : RT @Total_Italia: Attenzione focalizzata su....i giovanissimi! Classe: 2005 Campionato: Moto3 Grinta: da vendere Di chi stiamo parlando? I… - fmimolise : Petrucci, i piloti grossi e la MotoGP: Danilo dice di sentirsi in difficoltà con la KTM: pare una Moto3, per uno co… - Moto_it : Danilo dice di sentirsi in difficoltà con la KTM: pare una Moto3, per uno come lui. Proviamo a fare chiarezza tra p… - dianatamantini : MOTO3 - Come sono andati gli italiani nei primi due GP Moto3? Antonelli protagonista, episodi sfortunati ed alcune… - corsedimoto : MOTO3 - Come sono andati gli italiani nei primi due GP #Moto3? #Antonelli protagonista, episodi sfortunati ed alcun… -