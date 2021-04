LIVE Sonego-Djere, Finale ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro per il best ranking, il serbo per il bis! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Lorenzo Sonego è giunto in Finale dopo un percorso tortuoso. Dopo il bye al primo turno essendo terza teste di serie, l’italiano ha dominato Gilles Simon per 6-4 6-1 prima delle difficoltà successive. 12.34 Terzo confronto tra i due protagonisti di oggi: al momento il testa a testa è in perfetta parità con un successo a testa. l’azzurro ha vinto l’unico incontro su terra a Marrakech nel 2019 con un doppio 6-3 mentre Djere vinse l’anno scorso a Doha in 3 set. 12.32 Atto conclusivo della seconda edizione del Sardegna Open: l’inizio del match avverrà alle ore 13 sui campi del Monte Urpinu Tennis Club di Cagliari. 12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.36 Lorenzoè giunto indopo un percorso tortuoso. Dopo il bye al primo turno essendo terza teste di serie, l’italiano ha dominato Gilles Simon per 6-4 6-1 prima delle difficoltà successive. 12.34 Terzo confronto tra i due protagonisti di oggi: al momento il testa a testa è in perfetta parità con un successo a testa.ha vinto l’unico incontro su terra a Marrakech nel 2019 con un doppio 6-3 mentrevinse l’anno scorso a Doha in 3 set. 12.32 Atto conclusivo della seconda edizione del Sardegna Open: l’inizio del match avverrà alle ore 13 sui campi del Monte Urpinu Tennis Club di. 12.30 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzo ...

