Ligue 1: c’è anche il Monaco per il titolo. 3-0 al Dijon (Di domenica 11 aprile 2021) Appena conclusa la partita fra Monaco e Dijon al Louis 2. Il match di Ligue 1 è terminato 3-0 per i padroni di casa con i gol di Jovetic al 49? e i due di Ben Yedder al 63? e al 90? su rigore dopo che lo stesso attaccante francese ne aveva sbagliato uno al 49?. Con questa vittoria il Monaco conserva la terza posizione portandosi a 65 punti a -1 dal Psg secondo e -4 dal Lille primo. Foto: Twitter Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Appena conclusa la partita fraal Louis 2. Il match di1 è terminato 3-0 per i padroni di casa con i gol di Jovetic al 49? e i due di Ben Yedder al 63? e al 90? su rigore dopo che lo stesso attaccante francese ne aveva sbagliato uno al 49?. Con questa vittoria ilconserva la terza posizione portandosi a 65 punti a -1 dal Psg secondo e -4 dal Lille primo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FrankRN10 : @pomons2 @giugnolo98 @B_R_U_C_E__ Si è talmente sottovalutata che la prima in classifica è uscita dai gironi di Cha… - giugnolo98 : @pomons2 @FrankRN10 @B_R_U_C_E__ la serie a è forte quanto la ligue 1 in questo momento dai .. - YDJ69 : @deliux9 ?? e diritti distribuiti su tutte le suadre, pure l'ultima prende circa 100M£ dai diritti tv e che ha vist… - Marathonbet_IT : La #Ligue1 è più incerta che mai quest'anno: per un #Psg che insegue c'è un #Lille che vuole restare in vetta. Stas… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Badiashile, Khephren Thuram, Gouiri e tanti altri: Francia, oltre a #Mbappé c’è di più #Ligue1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue c’è America's Cup Graffiti, Luna Rossa verso il match contro New Zealand Il Mattino