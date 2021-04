Le sentenze si rispettano! (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito riportiamo il testo ricevuto dal Comitato Trasparenza è Partecipazione. In data 12 Gennaio è stata pubblicata dal Consiglio di Stato la sentenza n. 395/21 riguardante il concorso dirigenti scolastici 2017, annullato in prima istanza dal Tar del Lazio il 2 Luglio 2019. La sentenza in oggetto, ha salvato la procedura concorsuale, tutelando i vincitori, l’interesse pubblico e consentendo al Ministero di poter completare l’iter concorsuale, nominando a settembre 2021 gli ulteriori dirigenti scolastici (tra cui l’ex Ministra Lucia Azzolina), mediante lo scorrimento della graduatoria di merito. Da circa due anni, il Comitato Trasparenza è Partecipazione, chiede che venga fatta chiarezza verso la procedura concorsuale relativa al reclutamento dei Dirigenti scolastici 2017. Lo scorso 15 Gennaio con la pubblicazione delle sentenze n. 00415/21 e 00587/2, il ... Leggi su ilparagone (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito riportiamo il testo ricevuto dal Comitato Trasparenza è Partecipazione. In data 12 Gennaio è stata pubblicata dal Consiglio di Stato la sentenza n. 395/21 riguardante il concorso dirigenti scolastici 2017, annullato in prima istanza dal Tar del Lazio il 2 Luglio 2019. La sentenza in oggetto, ha salvato la procedura concorsuale, tutelando i vincitori, l’interesse pubblico e consentendo al Ministero di poter completare l’iter concorsuale, nominando a settembre 2021 gli ulteriori dirigenti scolastici (tra cui l’ex Ministra Lucia Azzolina), mediante lo scorrimento della graduatoria di merito. Da circa due anni, il Comitato Trasparenza è Partecipazione, chiede che venga fatta chiarezza verso la procedura concorsuale relativa al reclutamento dei Dirigenti scolastici 2017. Lo scorso 15 Gennaio con la pubblicazione dellen. 00415/21 e 00587/2, il ...

