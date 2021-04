LA PASTA È UN “GESTO D’AMORE” (Di domenica 11 aprile 2021) Barilla riporta in primo piano il valore emozionale della PASTA, la cui preparazione diventa un modo per comunicare oltre le parole. Con una nuova comunicazione lanciata in tutto il mondo, Barilla torna a far sentire la propria voce più emotiva ed esprime – come nelle campagne storiche del passato – il desiderio di parlare al cuore delle persone. Sotto il nuovo messaggio “Barilla. Un GESTO D’AMORE” preparare la PASTA diventa un modo per comunicare ciò che spesso non si riesce a dire con le parole. Frasi difficili da pronunciare come “ti amo”, “mi sei mancato” o “scusa, è colpa mia” possono essere dimostrate con qualcosa di semplice come un piatto di PASTA. È questo il racconto al centro del film di brand che rappresenta il manifesto della comunicazione di Barilla e si apre proprio con la domanda ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) Barilla riporta in primo piano il valore emozionale della, la cui preparazione diventa un modo per comunicare oltre le parole. Con una nuova comunicazione lanciata in tutto il mondo, Barilla torna a far sentire la propria voce più emotiva ed esprime – come nelle campagne storiche del passato – il desiderio di parlare al cuore delle persone. Sotto il nuovo messaggio “Barilla. Un” preparare ladiventa un modo per comunicare ciò che spesso non si riesce a dire con le parole. Frasi difficili da pronunciare come “ti amo”, “mi sei mancato” o “scusa, è colpa mia” possono essere dimostrate con qualcosa di semplice come un piatto di. È questo il racconto al centro del film di brand che rappresenta il manifesto della comunicazione di Barilla e si apre proprio con la domanda ...

Advertising

PaolaToogoodxme : @La_manina__ @AmbaraAbba Ma non mi sembra proprio, anzi, ha fatto molto bene. E ci mancava solo avesse ignorato il… - JetLagEconomist : @PoliticaPerJedi Avrebbe perso la battaglia, avrebbe detto a erdogan guarda il dramma che faccio. Adesso ha visto c… - __flaviadefeo__ : RT @benedettaesse_: Vi prego mi devasta come fa finta di prendere la pasta dal suo piatto e poi lo sposta per facilitare il gesto furtivo.… - Giuuuu28184469 : RT @benedettaesse_: Vi prego mi devasta come fa finta di prendere la pasta dal suo piatto e poi lo sposta per facilitare il gesto furtivo.… - _mannaggiaa : RT @benedettaesse_: Vi prego mi devasta come fa finta di prendere la pasta dal suo piatto e poi lo sposta per facilitare il gesto furtivo.… -

Ultime Notizie dalla rete : PASTA GESTO "Cibo sospeso": un progetto per aiutare chi è in difficoltà Il gesto si chiamava caffè sospeso ed era un modo come un altro per offrire un caffè al resto dell'...per la crisi dovuta alla pandemia e che non sono abituate a chiedere per un piatto di pasta - ...

Varallo raviolificio regala i suoi prodotti alla Croce rossa ... dove si produce pasticceria tipica e pasta fresca ripiena, hanno messo a disposizione di chi ha ... "Non siamo soli" Il comitato di Borgosesia della Cri ha molto apprezzato questo gesto di solidarietà ...

''La pasta è un gesto d'amore'', Barilla esprime il desiderio di parlare al cuore delle persone Giornale di Puglia Gruppo di mamme in difficoltà economica fa la spesa e scappa senza pagare Detto, fatto e le donne si sono recate in un supermercato cittadino dove si sono riempite i carrelli di alimenti e beni di prima necessità: latte, pasta, pane ... visto che di fatto si trattava di un ...

"Capisco la fame, ma è da squalifica". All'Isola adesso e bufera su Melillo Un pezzo di lasagna passato dietro la schiena ha fatto scoppiare il caso all'Isola dei Famosi. Guai per la Melillo: il popolo del web chiede provvedimenti.

Ilsi chiamava caffè sospeso ed era un modo come un altro per offrire un caffè al resto dell'...per la crisi dovuta alla pandemia e che non sono abituate a chiedere per un piatto di- ...... dove si produce pasticceria tipica efresca ripiena, hanno messo a disposizione di chi ha ... "Non siamo soli" Il comitato di Borgosesia della Cri ha molto apprezzato questodi solidarietà ...Detto, fatto e le donne si sono recate in un supermercato cittadino dove si sono riempite i carrelli di alimenti e beni di prima necessità: latte, pasta, pane ... visto che di fatto si trattava di un ...Un pezzo di lasagna passato dietro la schiena ha fatto scoppiare il caso all'Isola dei Famosi. Guai per la Melillo: il popolo del web chiede provvedimenti.