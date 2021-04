Isola dei Famosi 2021, Jeda sbarca in Honduras (Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante abbia perso al televoto contro Awed e Gilles Rocca, Vera Gemma è una delle vera protagoniste di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo l’attrice, ma anche il suo fidanzato ha attirato l’attenzione dei telespettatori (e della conduttrice Ilary Blasi). Jeda si è detto pronto a partecipare a L’Isola dei Famosi nelle vesti di naufrago. L’ipotesi sembra poter diventare realtà, infatti, per Dagospia il produttore musicale potrebbe davvero volare in Honduras. Il pettegolezzo su Jeda “Jeda sbarca in Honduras a L’Isola. Vera Gemma è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’ Isola dei Famosi. A suscitare molto interesse nel ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante abbia perso al televoto contro Awed e Gilles Rocca, Vera Gemma è una delle vera protagoniste di questa edizione de L’dei. Non solo l’attrice, ma anche il suo fidanzato ha attirato l’attenzione dei telespettatori (e della conduttrice Ilary Blasi).si è detto pronto a partecipare a L’deinelle vesti di naufrago. L’ipotesi sembra poter diventare realtà, infatti, per Dagospia il produttore musicale potrebbe davvero volare in. Il pettegolezzo suina L’. Vera Gemma è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’dei. A suscitare molto interesse nel ...

