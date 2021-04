Inter-Cagliari 1-0 | gol di Darmian e scudetto più vicino

(Di domenica 11 aprile 2021) L’batte ilper 1-0 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo. La capolista fatica e sfonda solo al 77? con il gol di. La rete del difensore vale 3 punti d’oro, che consentono ai nerazzurri di salire a quota 74 e di mantenere 11 lunghezze di vantaggio sul Milan. Ilrimane a quota 22, in terz’ultima posizione, e vede allontanarsi la salvezza: il Torino, a quota 27, è lontano 5 punti. LA PARTITA – La prima occasione del match arriva dopo 11 minuti. Eriksen prende la mira centralmente dal limite dell’area e calcia col destro a giro: Vicario, all’esordio in Serie A, compie una prodezza e salva in angolo. Al 18? gol di Sanchez ma in netto il fuorigioco: suggerimento tra le linee di Lukaku per il cileno, che batte ...

Dopo la sfida delle 12.30 tra, che ha visto la squadra di Conte vincente per 1 - 0, sono tre le partite che si sono giocate alle 15. Si parte da Juventus - Genoa: i bianconeri proseguono nella corsa Champions e ...L'infatti ha battuto in casa il, centrando l'undicesima vittoria consecutiva e mettendo di fatto le mani sullo scudetto, che in casa nerazzurra manca da 11 anni, precisamente dalla ...