Il gruppo Oltre sostiene la candidatura di Michele Tedesco a sindaco (Di domenica 11 aprile 2021) I consiglieri comunali del gruppo “Oltre”, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura, coerenti con il laboratorio civico avviato da mesi, hanno individuato nell’avvocato Michele Tedesco il candidato sindaco per le prossime amministrative a Salerno, raccogliendo anche le tantissime istanze di quanti in questo periodo hanno ribadito, durante la campagna di ascolto, di ritenere conclusa l’esperienza della giunta Napoli. “Michele Tedesco – dicono i sei consiglieri comunali – rappresenta il candidato ideale, che avrà il compito di esprimere la voglia di riscatto dei salernitani e di scrivere una nuova pagina per la nostra città nel solco dell’ascolto, della condivisione e della partecipazione. L’avvocato ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) I consiglieri comunali del”, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura, coerenti con il laboratorio civico avviato da mesi, hanno individuato nell’avvocatoil candidatoper le prossime amministrative a Salerno, raccogliendo anche le tantissime istanze di quanti in questo periodo hanno ribadito, durante la campagna di ascolto, di ritenere conclusa l’esperienza della giunta Napoli. “– dicono i sei consiglieri comunali – rappresenta il candidato ideale, che avrà il compito di esprimere la voglia di riscatto dei salernitani e di scrivere una nuova pagina per la nostra città nel solco dell’ascolto, della condivisione e della partecipazione. L’avvocato ...

