I giovani impauriti e i loro cattivi maestri (Di domenica 11 aprile 2021) ?Appartengo a quella schiera di ragazzi che hanno espresso preoccupazione per l’articolo 10, comma 1. È ormai da un anno che dedico 8-9 ore di studio al giorno in vista della preparazione dei concorsi pubblici, facendo mille sacrifici e rinunce, perché il mio obiettivo è servire lo Stato lavorando nel pubblico impiego?.È una delle tante lettere e segnalazioni sui social network che sto ricevendo in questi giorni dopo il varo della riforma dei concorsi contenuta nell’ultimo “decreto Covid”. Lettere che leggo con apprensione. Mi preoccupa innanzitutto la paura che trapela dai nostri ragazzi, l’assenza di speranza, il fatto che tantissimi in questi anni abbiano dovuto dedicare tempo ed energie per rincorrere un sistema inquinato dalle sue stesse inefficienze: ci vedo la fatica di farsi largo in un “concorsificio”, tra società specializzate e studi legali sempre pronti ai ricorsi contro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) ?Appartengo a quella schiera di ragazzi che hanno espresso preoccupazione per l’articolo 10, comma 1. È ormai da un anno che dedico 8-9 ore di studio al giorno in vista della preparazione dei concorsi pubblici, facendo mille sacrifici e rinunce, perché il mio obiettivo è servire lo Stato lavorando nel pubblico impiego?.È una delle tante lettere e segnalazioni sui social network che sto ricevendo in questi giorni dopo il varo della riforma dei concorsi contenuta nell’ultimo “decreto Covid”. Lettere che leggo con apprensione. Mi preoccupa innanzitutto la paura che trapela dai nostri ragazzi, l’assenza di speranza, il fatto che tantissimi in questi anni abbiano dovuto dedicare tempo ed energie per rincorrere un sistema inquinato dalle sue stesse inefficienze: ci vedo la fatica di farsi largo in un “concorsificio”, tra società specializzate e studi legali sempre pronti ai ricorsi contro ...

FI_NewSs : RT @renatobrunetta: I GIOVANI IMPAURITI E I LORO CATTIVI MAESTRI Ad @HuffPostItalia spiego la riforma dei #concorsi 'per non piegarsi alla… - ManuelaPerrone : I giovani impauriti e i loro cattivi maestri. Su @HuffPostItalia il ministro @renatobrunetta risponde alle tante do… - lm_warzone : RT @HuffPostItalia: I giovani impauriti e i loro cattivi maestri - schnitzlerrr : - renatobrunetta : I GIOVANI IMPAURITI E I LORO CATTIVI MAESTRI Ad @HuffPostItalia spiego la riforma dei #concorsi 'per non piegarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani impauriti Sofagate. La riflessione di Davide Frisoni (Rete Civica) Tutti giovani studenti e laureati di cui il 50% donne. Un segnale di democrazia vera. Bilancio 11 ... Questi sono i nostri rappresentanti, impauriti e spaesati perché senza una identità. E quindi senza ...

Ryan Adams sta scrivendo il diario delle sue miserie in canzoni di 60 secondi Avvicinava cantautrici molto giovani, di cui una minorenne (l'FBI ha acquisito 3000 messaggi ... Pochi media negli Stati Uniti ne hanno scritto, non si sa se impauriti dalla reazione del pubblico dei ...

I giovani impauriti e i loro cattivi maestri L'HuffPost I giovani impauriti e i loro cattivi maestri Ma non se ne esce conformandosi allo status quo. Non è roba da giovani piegarsi alla mediocrità delle sistemazioni furbesche, mettendosi impauriti in fila, in attesa che qualcuno offra l’espediente ...

Il libro del mese di Marzo: “Una terra promessa” di Barack Obama Appassionante, per certi versi commovente, la storia di un ragazzino che diviene Presidente degli Stati Uniti d’America, come un imperatore romano quando Roma governava il mondo. Alcune grandi direttr ...

Tuttistudenti e laureati di cui il 50% donne. Un segnale di democrazia vera. Bilancio 11 ... Questi sono i nostri rappresentanti,e spaesati perché senza una identità. E quindi senza ...Avvicinava cantautrici molto, di cui una minorenne (l'FBI ha acquisito 3000 messaggi ... Pochi media negli Stati Uniti ne hanno scritto, non si sa sedalla reazione del pubblico dei ...Ma non se ne esce conformandosi allo status quo. Non è roba da giovani piegarsi alla mediocrità delle sistemazioni furbesche, mettendosi impauriti in fila, in attesa che qualcuno offra l’espediente ...Appassionante, per certi versi commovente, la storia di un ragazzino che diviene Presidente degli Stati Uniti d’America, come un imperatore romano quando Roma governava il mondo. Alcune grandi direttr ...