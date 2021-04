Eredivisie | si rivede Robben dopo 6 mesi | ma il Groningen perde Il Psv espugna il campo del Venlo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 aprile 2021) A seidi distanza dall’ultima apparizione in, Arjenè tornato incon il suo. Lo ha fatto sostituendo l’ex parmense Da Cruz al minuto 78 della partita poi persa però con due gol di scarto contro l’Heerenveen con i gol di Veerman e Halilovic. Stesso risultato per il PSV, che si porta a -8 dall’Ajax capolista ma con ben due partite in più sui Lancieri.– Heerenveen 0-271’ rig. Veerman; 87’ Halilovic VVV-– PSV 0-213’ Gakpo; 59’ Malen. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.