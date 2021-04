"Dl Imprese da almeno 50 mld" Covid, su Affari il piano di Salvini (Di domenica 11 aprile 2021) "Un calendario per le riaperture graduale e selettivo a partire da aprile, come richiesto dal professor Locatelli, partendo dalle zone dove il virus è già sotto controllo, per permettere a imprenditori e commercianti di organizzare la ripartenza, e per dare agli Italiani segnali concreti di rinascita e speranza", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 aprile 2021) "Un calendario per le riaperture graduale e selettivo a partire da aprile, come richiesto dal professor Locatelli, partendo dalle zone dove il virus è già sotto controllo, per permettere a imprenditori e commercianti di organizzare la ripartenza, e per dare agli Italiani segnali concreti di rinascita e speranza", afferma adtaliani.it il segretario della Lega Matteo, commentando... Segui sutaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Imprese almeno 'Aprire per non morire'. Anche a Novi i commercianti scendono in piazza ...Ligure - dobbiamo smetterla con questo sistema che non porta benefici ma devasta le nostre imprese ...solo di lavorare e di poter spalmare i debiti che ci siamo dovuti accollare in un periodo di almeno ...

"Un lockdown delle tasse e più sostegni a imprese e artigiani per ripartire" L'ufficio studi della Cgia auspica inoltre che l'esecutivo "metta sul tavolo almeno altri 50 ... avendo recepito le nuove disposizioni introdotte dall'Ue in materia di aiuti di stato alle imprese". I ...

Crisi, Istat: “In Sicilia rischio elevato per la metà delle imprese” Quotidiano di Sicilia I 120 anni dalla nascita di Adriano Olivetti meriterebbero qualcosa di più concreto delle celebrazioni Oggi molti parlano di “economia sociale”, di “valore sociale delle imprese”, e la figura di Adriano Olivetti ... e vorrebbero vedere messo in pratica almeno un po’ di quello che di loro oggi tutti ...

Prorogare la scadenza almeno al 2023 abbiamo deciso di costituire,su spinta di alcuni imprenditori, la società consortile Realizza a r.l. Le 15 imprese consorziate del territorio ed uno staff di tecnici, oggi ci consentono di rispondere ...

