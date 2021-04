Darmian | «Conte è passionale | ci trasmette la voglia di vincere»

Advertising

Inter : ?? | SOSTITUZIONE 84' - Ultimo cambio per Conte: #DAmbrosio prende il posto di un ottimo #Darmian! ??????… - sofiavictoriat4 : RT @it_inter: Gli elogi di #Conte a #Darmian: 'È un jolly prezioso, un ragazzo serio, lavoratore, sempre al suo posto anche se non gioca. O… - FulvioCrudeli : RT @it_inter: Gli elogi di #Conte a #Darmian: 'È un jolly prezioso, un ragazzo serio, lavoratore, sempre al suo posto anche se non gioca. O… - Iam_Stenier : RT @Inter: ?? | SOSTITUZIONE 84' - Ultimo cambio per Conte: #DAmbrosio prende il posto di un ottimo #Darmian! ?????? #InterCagliari 1?-0? ??… - it_inter : Gli elogi di #Conte a #Darmian: 'È un jolly prezioso, un ragazzo serio, lavoratore, sempre al suo posto anche se no… -

Ultime Notizie dalla rete : Darmian Conte

MILANO - L'Inter risponde al Milan con l'undicesima vittoria consecutiva e si avvicina sempre di più allo scudetto. La squadra dipunisce il Cagliari per 1 - 0 con Matteonella ripresa e ristabilisce il vantaggio sulla seconda in classifica, sempre a +11. Se il tricolore è sempre più vicino per i nerazzurri, l'...'L'esultanza? Uno scatto per abbracciare lo sforzo dei ragazzi' vedi anchepazzo di gioia dopo il gol di. FOTO L'allenatore nerazzurro ha proseguito, commentando la sua esultanza sul ...LEGGI ANCHE: Darmian è diventato fondamentale per l’Inter di Conte Tra i suoi pregi c’è quello di proporsi spesso a rimorchio della ripartenza, come in occasione del gol segnato al Villarreal, ...L'Inter batte il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La ...