Cristina Navarro | l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

(Di domenica 11 aprile 2021)di, divulgatore scientifico e presentatore che farà parte del team Opinionisti in sfida stasera contro quello del Grande Fratello Vip nella prima puntata di “Avanti Un Altro…Di Sera”, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Terminati gli studi universitari con la Laurea in Scienze Politiche, conseguita all’università “La Sapienza” di Roma,si trasferisce in Spagna tra gli Ottanta e Novanta. In quel periodo incontra, con la quale intraprende una storia tra convivenza e matrimonio durata dieci anni. La loro relazione volge al termine nel 2003, quando il conduttore ha rivelato alladi essere ...

Navarro_isi12 : @amarepitas Cristina AMA MTV MIAW -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Navarro

Metropolitan Magazine Italia

Circa la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è stato sposato dal 1993, ex moglie di Alessandro Cecchi Paone è, i due non hanno avuto figli. Nel 2004, il giornalista ha ...... Carles Florensa (Business Angel), andMarsal (Sandman Capital); leading entrepreneurs ... Consuelo Crespo (UNICEF España y Oxfam), Concha Oliu (BStartup), and Ainhoa Grandes and Clara(...Cristina Navarro è l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e presentatore che farà parte del team Opinionisti in sfida stasera contro quello del Grande Fratello Vip nella prima ...Alessandro Cecchi Paone è il noto giornalista e conduttore televisivo nonché uno dei personaggi più in voga degli ultimi anni. Non tutti però forse sanno che il noto giornalista e conduttore è stato s ...