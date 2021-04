Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti (Di domenica 11 aprile 2021) Non si placa la polemica sul pranzo che si è tenuto in un ristorante nei giorni scorsi in una struttura ricettiva termale di Sardara, sud Sardegna, e a cui avrebbero preso parte circa 40 persone tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Non si placa la polemica sulche si è tenuto in un ristorante nei giorni scorsi in una struttura ricettiva termale di Sardara, sud Sardegna, e a cui avrebbero preso parte circa 40 persone tra ...

Advertising

giannileft : RT @PieraP4: Sarà il fondo o dobbiamo vedere altro????????????????????????????????????????????????? - PieraP4 : Sarà il fondo o dobbiamo vedere altro????????????????????????????????????????????????? - AnsaSardegna : Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti. Fonti presidente, chi ha partecipato fuori da incarich… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Una festa di compleanno a cui avrebbero preso parte circa una ventina di persone. Festeggiamenti avvenuti non in un luogo… - Idl3 : RT @SardiniaPost: Una festa di compleanno a cui avrebbero preso parte circa una ventina di persone. Festeggiamenti avvenuti non in un luogo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Solinas Dopo il banchetto di Sardara, la denuncia del M5s: "Festa di compleanno a Villa Devoto" È così, la festicciola in zona arancione si sarebbe svolta anche nelle stanze di Solinas". I fatti ...che prestano opera nella sede istituzionale sulle regole per evitare il contagio da Covid - 19. È ...

Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti Inoltre le stesse fonti fanno sapere che Solinas reputa inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia sulle quali i ...

Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti - Sardegna Agenzia ANSA Sardegna, politici e manager a pranzo in hotel: 19 identificati Sardegna, pranzo in hotel in barba alle norme anti Covid I militari della Tenenza di Sanluri entrati ... ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio per chiedere al presidente Solinas “se sia ...

Covid, interrogazione del M5s a Solinas. “A Villa Devoto festa con 20 persone” Una festa di compleanno a cui avrebbero preso parte circa una ventina di persone. Festeggiamenti avvenuti non in un luogo qualunque ma a Villa Devoto, nella sede della Regione. La pesante denuncia è d ...

È così, la festicciola in zona arancione si sarebbe svolta anche nelle stanze di". I fatti ...che prestano opera nella sede istituzionale sulle regole per evitare il contagio da- 19. È ...Inoltre le stesse fonti fanno sapere chereputa inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia sulle quali i ...Sardegna, pranzo in hotel in barba alle norme anti Covid I militari della Tenenza di Sanluri entrati ... ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio per chiedere al presidente Solinas “se sia ...Una festa di compleanno a cui avrebbero preso parte circa una ventina di persone. Festeggiamenti avvenuti non in un luogo qualunque ma a Villa Devoto, nella sede della Regione. La pesante denuncia è d ...