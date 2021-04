(Di domenica 11 aprile 2021) Due poliziotti sono stati circondati e aggrediti ada un gruppo di persone intervenute in difesa di tre ragazzi appena fermati perché trovati a bere e bivaccare ieri dopo le 22, in violazione ...

Advertising

fabbri333 : Covid: controlli;sputi,offese e botte a PS,arresti a Caserta - mattinodinapoli : Covid: controlli, sputi, offese e botte alla polizia, tre arresti a Caserta - CorriereQ : Covid: controlli;sputi,offese e botte a PS,arresti a Caserta - Napolitanteam : Sputi, offese e botte a due poliziotti durante controlli covid: arresti nel casertano - - anteprima24 : ** #Sputi, #Offese e botte ai poliziotti durante #Controlli anti-Covid: tre #Arresti a #Caserta **… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid controllisputi

In soccorso degli agenti, picchiati e destinatari die offese e ai quali sono stati danneggiati cinturoni, divise e la fondina della pistola, sono intervenute altre volanti dalla Questura e ...In soccorso degli agenti, picchiati e destinatari die offese e ai quali sono stati danneggiati cinturoni, divise e la fondina della pistola, sono intervenute altre volanti dalla Questura e ...In soccorso degli agenti, picchiati e destinatari di sputi e offese e ai quali sono stati danneggiati ... Alcuni residenti, tra cui il padre di un ragazzo sottoposto a controllo, hanno aggredito gli ...Due poliziotti sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone intervenute in difesa di tre ragazzi appena fermati ...