CorSport: cluster Nazionale, la Figc riflette su cosa non ha funzionato, vuole evitare altri casi (Di domenica 11 aprile 2021) La vicenda di Daniele De Rossi, ricoverato allo Spallanzani per una polmonite interstiziale da Covid, ha convinto la Figc a riflettere su cosa non ha funzionato nelle ultime partite della Nazionale italiana, che si è trasformata in un vero e proprio cluster. Il Corriere dello Sport scrive: “Resta il fatto che quel che è accaduto in questa ultima finestra interNazionale pone una serie di domande, che la Federazione non vuole eludere, anche in prospettiva dei prossimi impegni. È evidente che qualcosa non ha funzionato rispetto al recente passato”. Tra settembre, ottobre e novembre 2020, la Nazionale ha messo insieme una trentina di giorni di lavoro, con 8 partite giocate, 3 trasferte estere, 3 partite al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) La vicenda di Daniele De Rossi, ricoverato allo Spallanzani per una polmonite interstiziale da Covid, ha convinto lare sunon hanelle ultime partite dellaitaliana, che si è trasformata in un vero e proprio. Il Corriere dello Sport scrive: “Resta il fatto che quel che è accaduto in questa ultima finestra interpone una serie di domande, che la Federazione noneludere, anche in prospettiva dei prossimi impegni. È evidente che qualnon harispetto al recente passato”. Tra settembre, ottobre e novembre 2020, laha messo insieme una trentina di giorni di lavoro, con 8 partite giocate, 3 trasferte estere, 3 partite al ...

