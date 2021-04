Anche Volt appoggia Sala: 'E' un vero movimento europeo' (Di domenica 11 aprile 2021) L'incontro tra il movimento europeo Volt e il sindaco di Milano Beppe Sala alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, nella periferia ovest della città, ha sancito (di nuovo) l'appoggio dei 'viola' ... Leggi su milanotoday (Di domenica 11 aprile 2021) L'incontro tra ile il sindaco di Milano Beppealla stazione ferroviaria di San Cristoforo, nella periferia ovest della città, ha sancito (di nuovo) l'appoggio dei 'viola' ...

Elezioni a Milano, Beppe Sala "Portiamo l'Europa alle prossime elezioni di Milano!" Sala ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo di novità che Volt può dare alla politica cittadina, grazie ad un programma che punta a rendere Milano più attrattiva, anche prendendo ...

