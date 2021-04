Alitalia: Giorgetti, ‘piano ammortizzatori sociali già allo studio’ (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – ‘Per quanto riguarda il personale non coinvolto nella nuova Ita ci sarà chiaramente un piano di ammortizzatori sociali e di riqualificazione professionale. La prospettiva di Ita è di aumentare il proprio spettro di attività. Il piano di ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro è già allo studio con il ministro Orlando”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, alla scuola politica della Lega. “Per quanto riguarda il cargo – continua – il piano industriale di Ita in discussione che non si concentra particolarmente sul cargo. In prospettiva credo che sia contemplato, ma al momento non è il focus della missione aziendale”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – ‘Per quanto riguarda il personale non coinvolto nella nuova Ita ci sarà chiaramente un piano die di riqualificazione professionale. La prospettiva di Ita è di aumentare il proprio spettro di attività. Il piano die di politiche attive del lavoro è giàstudio con il ministro Orlando”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, alla scuola politica della Lega. “Per quanto riguarda il cargo – continua – il piano industriale di Ita in discussione che non si concentra particolarmente sul cargo. In prospettiva credo che sia contemplato, ma al momento non è il focus della missione aziendale”. L'articolo CalcioWeb.

