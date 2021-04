Valeria Marini invaghita di Gianmarco Onestini a Supervivientes (Di sabato 10 aprile 2021) L’edizione spagnola dell’Isola del Famosi, Supervivientes, vede protagonista una stella nostrana: Valeria Marini, che sembra proprio essersi invaghita di Gianmarco Onestini, fratello di Luca ed ex concorrente del Gran Hermano Vip. Tuttavia, i piani dell’affascinante naufrago sono ben diversi, in particolare perché la sua attenzione è stata catturata dalla bellissima Melyssa Pinto, sua compagna di viaggio. Valeria è rimasta subito incantata dalla bellezza di Onestini: c’è in effetti molta intesa tra loro, anche notata a seguito del video “best of”, che racchiude i momenti migliori tra i naufraghi. Il presentatore di Supervivientes, Javier Vazquez, che ama e supporta la showgirl, ha commentato l’avvicinamento tra Valeria ... Leggi su dilei (Di sabato 10 aprile 2021) L’edizione spagnola dell’Isola del Famosi,, vede protagonista una stella nostrana:, che sembra proprio essersidi, fratello di Luca ed ex concorrente del Gran Hermano Vip. Tuttavia, i piani dell’affascinante naufrago sono ben diversi, in particolare perché la sua attenzione è stata catturata dalla bellissima Melyssa Pinto, sua compagna di viaggio.è rimasta subito incantata dalla bellezza di: c’è in effetti molta intesa tra loro, anche notata a seguito del video “best of”, che racchiude i momenti migliori tra i naufraghi. Il presentatore di, Javier Vazquez, che ama e supporta la showgirl, ha commentato l’avvicinamento tra...

