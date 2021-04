Supervivientes | flirt in corso fra Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto

(Di sabato 10 aprile 2021)sono una coppia? L’italiano, dopo aver vinto lo spin off del Gran Hermano Vip grazie al consenso ottenuto con la storia d’amore con Adara Molinero, sembrerebbe voler replicare anche in Honduras, dove è appena approdato per partecipare alla ventesima edizione di. Come riportano alcuni media spagnoli, infatti, sembrerebbe cheabbia messo gli occhi su, una delle naufraghe della sua squadra. Pareja sorpresa como sino lo llevarán ya hablado . Montajistas #2021 #SVGala1 pic.twitter.com/pNIcjltp5W — #TEAMOLGA #SALVAROLGA (@Apoyo Argi14) April 9, 2021non è una qualsiasi, ma è fra le concorrenti più ...

Valeria Marini e Gianmarco Onestini:o feeling da connazionali? Sembrano tanti i ...sono parsi essere chiari segnali che la showgirl avrebbe indirizzato al connazionale con lei a, ...Ha preso il via la ventesima edizione di, versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Tra i concorrenti ci sono anche Valeria Marini e Gianmarco ...Una nuova prima stagione che nel cast, per quest’anno, può vantare due super presenze italiane: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Con una presenza come la sua, Valeria Marini, già in precedenza ...La puntata che era in agenda giovedì 8 aprile de L’Isola dei Famosi, come è ormai noto a tutti, è saltata per permettere la messa in onda della prima puntata della cugina edizione di spagnola ...