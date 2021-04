Si fa strada in Italia un possibile allentamento delle misure anti-Covid a partire dal 19 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Comincia a farsi strada l'ipotesi di un possibile allentamento delle misure anti-Covid, che potrebbe permettere le riaperture commerciali dal 19 aprile Covid, possibili riaperture e ritorno alla zona gialla dal 19 aprile? L’ipotesi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Comincia a farsil'ipotesi di un, che potrebbe permettere le riaperture commerciali dal 19, possibili riaperture e ritorno alla zona gialla dal 19? L’ipotesi su Notizie.it.

Advertising

ManlioDS : La #UE si è data l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% da qui al 2030 e azzerarle… - 82vale682 : RT @ElisaCuccolo: Bellissima Gattina di Nemmeno 1 Anno. ???? Sanissima, Giovanissima! Vive In Strada! ???? Aiutiamola A Trovare Una Famiglia!… - jopratix : @gr_grim @nona_onda @repubblica Se siamo giunti a questa situazione catastrofica e disperata in Italia, è per merit… - geompatrizia1 : RT @ElisaCuccolo: Bellissima Gattina di Nemmeno 1 Anno. ???? Sanissima, Giovanissima! Vive In Strada! ???? Aiutiamola A Trovare Una Famiglia!… - gi_pavanello : RT @CCKKI: #ArcelorMittal, #Orlando a #Morselli: chiarire sul #licenziato. L'operaio aveva invitato a guardare la fiction sulle conseguenze… -