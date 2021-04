Seconde case, decade il divieto per i non residenti in Toscana. Preoccupazione tra i sindaci (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco da quando anche chi vive in altre regioni potrà raggiungere la casa delle vacanze senza nessuna limitazione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco da quando anche chi vive in altre regioni potrà raggiungere la casa delle vacanze senza nessuna limitazione

CORONAVIRUS: SPOSTAMENTI, SECONDE CASE, QUARANTENA e NEGOZI. TUTTE le REGOLE in VIGORE ad APRILE

Vaccini: il 68% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose, solo il 2,5% tra i 70 e i 79 anni

Le coperture over 80 Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. E' quanto si legge nel report settimanale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri.

Toscana in zona arancione: preoccupazione tra i sindaci per le seconde case La Toscana passa in zona arancione, ma i sindaci delle cittadine costiere sono preoccupati per l'arrivo dei proprietari delle seconde case Dal 12 Aprile la regione Toscana ritorna in zona arancione e ...

La Toscana passa in zona arancione, ma i sindaci delle cittadine costiere sono preoccupati per l'arrivo dei proprietari delle seconde case Dal 12 Aprile la regione Toscana ritorna in zona arancione e ...