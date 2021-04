Salvini e Letta, faccia a faccia per la tregua. “Non litighiamo per il bene del governo Draghi” (Di sabato 10 aprile 2021) Il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Salvini è durato un’ora e mezza. E il succo dell’incontro è stato: tregua armata per il bene del governo Draghi. Salvini la vede così: «Entrambi abbiamo interesse perché il governo Draghi sia un successo per l’Italia e gli italiani». Osserva Letta: «Con la Lega andremo alle elezioni su fronti contrapposti ma in questo momento insieme sosteniamo il governo Draghi, tifiamo per il governo Draghi per far uscire l’Italia dalla pandemia con i vaccini e la ripresa economica». Il perno del patto è il decreto che aiuterà la ripartenza delle imprese. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Iltra Enricoe Matteoè durato un’ora e mezza. E il succo dell’incontro è stato:armata per ildella vede così: «Entrambi abbiamo interesse perché ilsia un successo per l’Italia e gli italiani». Osserva: «Con la Lega andremo alle elezioni su fronti contrapposti ma in questo momento insieme sosteniamo il, tifiamo per ilper far uscire l’Italia dalla pandemia con i vaccini e la ripresa economica». Il perno del patto è il decreto che aiuterà la ripartenza delle imprese. ...

