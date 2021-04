Roma, i convocati di Fonseca per il Bologna (Di sabato 10 aprile 2021) La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna, in programma domani all’Olimpico alle 18. Torna nell’elenco Mkhitaryan, ecco tutti i nomi: Portieri: Pau Lopez, Mirante, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Karsdorp, Calafiori, Reynolds.Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. I nostri convocati per #RomaBologna#ASRoma pic.twitter.com/mtX696uuDm — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2021 Foto: sito ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Laha diramato la lista deiper la sfida contro il, in programma domani all’Olimpico alle 18. Torna nell’elenco Mkhitaryan, ecco tutti i nomi: Portieri: Pau Lopez, Mirante, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Karsdorp, Calafiori, Reynolds.Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence. I nostriper ##ASpic.twitter.com/mtX696uuDm — AS(@OfficialAS) April 10, 2021 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

BfcOfficialPage : ?? | CONVOCATI Siamo in 2??3?? per la trasferta di Roma ?? #RomaBologna #WeAreOne - infoitsport : Roma-Bologna, i convocati di Mihajlovic: c'è Skorupski, torna Palacio. Out in quattro - oliverdfc : RT @BfcOfficialPage: ?? | CONVOCATI Siamo in 2??3?? per la trasferta di Roma ?? #RomaBologna #WeAreOne - 1000Cuori : ?? Roma-Bologna, i convocati ?? - calciodangolo_ : ?? #RomaBologna, i convocati di #Fonseca: out #El Shaarawy e #Spinazzola, c'è #Mkhitaryan ? -