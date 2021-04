Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Jannik Sinner. Novak Djokovic al secondo turno, ma prima c’è Ramos-Vinolas (Di sabato 10 aprile 2021) Il tabellone del Masters1000 di Montecarlo è stato disegnato in tutta la sua interezza. Il torneo del Principato, primo grande appuntamento della stagione sul rosso che si concluderà con il Roland Garros, è pronta a regalarci grandi emozioni; con la wild card affidata a Lorenzo Musetti, ci sono ben cinque italiani (esclusi quelli che partiranno dalle qualificazioni) ai nastri di partenza. Dopo la finale a Miami, Jannik Sinner cerca conferme sulla terra, superficie su cui ha giocato soltanto 17 dei suoi 70 match totali con le vette raggiunte a Parigi lo scorso anno, ma non sarà per nulla facile visto il cammino a lui riservato. Il debutto dell’azzurro non è sicuramente dei più facili. L’urna gli ha riservato lo spagnolo Alberto Ramos-Vinolas, giocatore entrato nella ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Ildeldiè stato disegnato in tutta la sua interezza. Il torneo del Principato, primo grande appuntamento della stagione sul rosso che si concluderà con il Roland Garros, è pronta a regalarci grandi emozioni; con la wild card affidata a Lorenzo Musetti, ci sono ben cinque italiani (esclusi quelli che partiranno dalle qualificazioni) ai nastri di partenza. Dopo la finale a Miami,cerca conferme sulla terra, superficie su cui ha giocato soltanto 17 dei suoi 70 match totali con le vette raggiunte a Parigi lo scorso anno, ma non sarà per nulla facile visto il cammino a lui riservato. Il debutto dell’azzurro non è sicuramente dei più facili. L’urna gli ha riservato lo spagnolo Alberto, giocatore entrato nella ...

